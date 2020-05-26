Минстрой прогнозирует стабилизацию ввода жилья в 2020 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ввод жилья в России по итогам 2020 года будет не меньше прошлогоднего уровня благодаря мерам господдержки, несмотря на спад в апреле 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минстроя России.

Согласно оперативному докладу Росстата, опубликованному во вторник, объем строительства жилья в России за апрель 2020 года уменьшился по сравнению с показателем того же месяца 2019 года на 36,5%. Всего в апреле было введено 3 млн кв. м жилья (без учета домов на участках для садоводства).

"Мы рассчитываем, что принятые меры будут способствовать как минимум остаться на уровне прошлого года по итоговому вводу жилья и помогут нарастить темпы строительства, сниженные за счет введения карантинных ограничений на строительных площадках", - цитирует пресс-служба министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Министр отметил, что в условиях экономической ситуации, сложившейся в России из-за распространения коронавируса, падение ввода жилья в апреле-мае 2020 года было ожидаемо. Он напомнил, что ограничения на строительные работы действовали в 44 регионах, в двух - Москве и Московской области - строительство жилья было остановлено полностью практически на месяц.

"С января по апрель включительно введено 18,6 млн кв. м жилья, это на 5,1% ниже (с учетом домов на участках для садоводства - прим. ТАСС) показателя 2019 года, из них многоквартирных домов - 9,1 млн кв. м, что на 1,1 % ниже аналогичного периода 2019 года; индивидуального жилья - 9,5 млн кв. м, что на 8,7 % ниже аналогичного периода 2019 года", - приводит пресс-служба слова Якушева.

Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Эти данные включают в себя жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.

О мерах поддержки

В апреле по поручению президента РФ Владимира Путина Минстрой разработал меры поддержки строительной отрасли, 22 апреля был утвержден соответствующий перечень поручений. Они направлены на поддержание спроса, финансирования строительства и плановый ввод жилья в 2020-2021 годах. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. Документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства. 19 мая замминистра Никита Стасишин (тогда и. о. министра) на онлайн-конференции "Коммерсант Волга" сообщал, что Минстрой готовит очередной пакет мер поддержки строительной отрасли России и планирует представить их к 1 июня.