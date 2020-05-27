Ресин: опыт Тимофеева в Москомстройинвесте отвечает задачам федерального Фонда дольщиков

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Экс-глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев имеет большой опыт по решению проблем обманутых дольщиков, его назначение на должность гендиректора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства могло бы стать правильным кадровым решением. Такое мнение высказал ТАСС в среду председатель рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин.

Согласно сообщению ДОМ.РФ, опубликованному в среду на портале раскрытия корпоративной информации, наблюдательный совет компании предложил правительству прекратить полномочия Олега Говоруна в должности гендиректора фонда и рассмотреть на этот пост кандидатуру Константина Тимофеева. Ранее источник сообщал ТАСС, что гендиректор фонда Олег Говорун, назначенный главой организации в августе 2019 года, решил по собственному желанию покинуть занимаемую должность.

"Тимофеев еще в должности руководителя Москомстройинвеста плотно занимался обманутыми дольщиками. Ему, можно сказать, выпало "разгребать" накопившиеся вопросы в острый период, когда еще не была толком сформирована дорожная карта достройки проблемных объектов. Опыт Тимофеева в решении проблем с достройкой долевых объектов в Москве стоит экстраполировать на всю Россию", - сказал Ресин.

По словам Ресина, в настоящее время в Москве отлажена система завершения проблемных строек за счет новых инвесторов и застройщиков или при финансировании бюджета города. "[Вице-премьер] Марат Хуснуллин определенно видит одним из главных приоритетов новой политики решение вопроса с обманутыми дольщиками по всей России", - добавил Ресин.

Сам Тимофеев, комментируя ситуацию, сказал ТАСС, что о конкретике пока говорить преждевременно. "Давайте дождемся, что будет дальше", - сказал он, уточнив, что смотрит с оптимизмом на любые инициативы, необходимые для развития российского стройкомплекса.

Константин Тимофеев родился в 1973 в городе Казани, занимал руководящие должности в финансовых организациях Татарстана. С 2011 по 2018 год занимал должность председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). При его непосредственном участии решались вопросы возобновления строительства за счет города таких проблемных жилых комплексов, как "Царицыно", "Академ-Палас", "Терлецкий парк".

О фонде

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Также в набсовет фонда входит генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.