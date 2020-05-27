Госдума дала иностранцам - собственникам жилья в РФ право выступать принимающей стороной

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который дает право иностранным гражданам - собственниками жилых помещений в России право выступать принимающей стороной для других иностранцев.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане не вправе ставить других иностранцев на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Исключения предусмотрены для высококвалифицированных специалистов.

Законом устанавливается, что "в качестве принимающей стороны могут выступать иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации и предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации это жилое помещение в пользование для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства". Порядок постановки таких иностранцев на учет, форма уведомления об их прибытии и отбытии будут определяться МИД по согласованию с МВД.

Срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина составляет семь рабочих дней со дня его приезда за исключением ряда случаев.

Данное правило также не касается иностранцев - участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

Ко второму чтению закон был дополнен нормой, согласно которой заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета лично, в электронной форме с использованием портала госуслуг либо через многофункциональный центр предоставления госуслуг. В случаях предоставления иностранцу жилья, принадлежащего гражданину РФ, постоянно проживающему за границей, а также иностранному гражданину или организации, данный иностранец обязан "лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии в место пребывания".

"В этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой иностранный гражданин к уведомлению о своем прибытии в место пребывания дополнительно прилагает нотариально удостоверенное согласие принимающей стороны на фактическое проживание (нахождение) у нее иностранного гражданина", - говорится в законе.