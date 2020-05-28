ДОМ.РФ не видит предпосылок для роста цен на жилье в России по итогам 2020 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Цены на жилье в России останутся примерно на текущем уровне по итогам 2020 года. Такое мнение высказал в четверг руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на видеоконференции ОНФ "Доступность и качество жилья после пандемии".

Эксперт напомнил, что, по данным Росстата, средняя стоимость 1 кв. м жилья в России к концу 2019 года составила 65 тыс. рублей. По итогам первого квартала 2020 года цена 1 кв. м выросла до 70 тыс. рублей.

"Мы постоянно проводим анализ. Видим реальные цены сделок. Я уверен, что год в плане цен для отрасли будет спокойным. Резких подъемов и резкого роста цен не будет. В целом, с учетом инфляции, они останутся примерно на том же уровне, в котором находятся и сейчас", - сказал он.

Гольдберг добавил, что в Москве средняя стоимость квадратного метра по итогами первого квартала 2020 года составила 165 тыс. за кв. м, однако по мере реализации программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, запущенной в конце апреля, этот показатель начал снижаться.

Правительство 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.