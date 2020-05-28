Единые правила начисления в РФ штрафов за загрязненность сточными водами заработают 1 июля

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Единые правила по контролю состава сточных вод и начислению предприятиям штрафов за загрязненность начнут действовать по всей России с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"Важное нововведение - утверждение правил по установлению нормативов состава сточных вод, которые включают расчет эффективности очистки стоков самими предприятиями. Если раньше регионы самостоятельно устанавливали нормативы и определяли штрафы за загрязненность, то теперь для всей страны будет действовать единый прозрачный и понятный порядок расчета нормативов и исчисления платы", - говорится в сообщении Минстроя.

Отмечается, что до 1 июля органы местного самоуправления утвердят нормативы состава сточных вод абонентов по единой формуле, которая указана в новых правилах. После 1 июля водоканалы смогут рассчитывать плату за превышение абонентами показателей загрязнения сточных вод. Также в документе прописали порядок начисления штрафов за сброс загрязняющих веществ, которые содержатся в сточных водах и превышают нормативы. "В случае, если абонент не превысил плановые нормативы загрязнения, то плата может быть уменьшена на величину произведенных на эти цели затрат", - добавили в ведомстве.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, постановление, регулирующее водоотведение, разрабатывали несколько нет. Новые правила для водоканалов и абонентов являются более понятными и прозрачными, считает Егоров.