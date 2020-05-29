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В ГД внесли законопроект, расширяющий возможности погашения ипотеки материнским капиталом

Речь идет о возможности направлять эти средства на погашение займа, выданного учреждением, созданным для жилищного обеспечения военнослужащих

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР в пятницу внесла в Госдуму законопроект, который позволит направлять средства материнского капитала на погашение ипотечного займа, выданного учреждением, созданным для жилищного обеспечения военнослужащих. Текст опубликован в думской электронной базе.

В пояснительных материалах авторы указывают, что закон позволяет заемщикам направлять материнский капитал на погашение задолженности по ипотеке. Вместе с тем не позволяется гасить заем, взятый у организаций, которые неподконтрольны Банку России или иным госорганам.

Таким образом, указывают депутаты, ограничиваются законные интересы лиц, заключающих договоры целевого ипотечного займа с учреждением, созданным по решению правительства РФ "для обеспечения функционирования накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих". "Указанная организация объективно не может быть причислена к лицам, способствующим совершению неправомерных действий с целевыми средствами материнского (семейного) капитала", - сказано в пояснительной записке.

Законопроектом предложено распространить норму о возможности применения материнского капитала для погашения ипотеки на такие организации. Также предлагается распространить действие подготовленных поправок на отношения, возникшие с момента вступления в силу закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", то есть с 29 марта 2019 года.

Правительство дало положительный отзыв на данный законопроект.

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