Исследование: рынок офисов Москвы ушел в минус по объему сделок к концу мая

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рынок офисной недвижимости Москвы продемонстрировал отрицательную динамику по объему сделок за две последние недели мая, это произошло впервые с начала 2020 года. Такие данные содержатся в аналитическом отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

"За прошедшие две недели стал очевидным спад бизнес-активности в карантинный период. Объем сделок впервые с начала года показал отрицательную динамику", - говорится в отчете.

Уточняется, что объем сделок, заключенных за пять месяцев 2020 года, составил 633 тыс. кв. м, что меньше аналогичного показателя 2019 года на 7%. При этом 76% заключенных с начала 2020 года сделок пришлось на январь - март. Это поддерживало положительную динамику, но в мае снижение бизнес-активности стало очевидным. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2020 года объем сделок на офисном рынке Москвы составит 1,53 млн кв. м.

Согласно отчету, из-за оптимизации компаниями занимаемых площадей так называемый уровень вакансии в московских бизнес-центрах по состоянию на 1 июня составил 10,43%, рост по аналогичному периоду прошлого года - 0,8 п. п. "Уровень вакансии продолжает расти: 27.04.2020 прирост составлял 0,6 п. п., а 13.05.2020 г. - 0,7 п. п. Мы ожидаем дальнейшего роста показателя. Уровень вакансии на конец 2020 г. составит 11,7%", - прогнозируют аналитики. В Cushman & Wakefield также ожидают, что по итогам 2020 года в Москве будет введено 195 тыс. кв. м офисов класса A и B (на 1 июня - 89,5 тыс. кв. м).