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Минстрой поручил усовершенствовать нормативную базу строительства с учетом опыта пандемии

Отдельно замглавы министерства Дмитрий Волков поручил разработать нормативно-техническую и нормативно-правовую базу для быстровозводимых заданий с учетом опыта строительства здания Минобороны

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минстрой России поручил в короткие сроки подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы в строительстве с учетом опыта пандемии коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"В короткие сроки все три подкомитета [технического комитета по стандартизации "Строительство"] совместно с Федеральным центром нормирования и стандартизации должны подготовить предложения по внесению изменений в закрепленные за подкомитетами своды правил, необходимые для минимизации негативных последствий для процесса строительства и комфорта людей при эксплуатации зданий в условиях возникновения особой эпидемиологической ситуации", - приводятся в сообщении слова замминистра Дмитрия Волкова.

Отдельно замглавы Минстроя обратил внимание на разработку нормативно-технической и нормативно-правовой базы под быстровозводимые задания с учетом опыта строительства Минобороны. "Мы должны создать условия, при которых быстровозводимые здания действительно будут строить оперативно", - подчеркнул он.

Так, при строительстве можно было бы продумать разделение потоков людей в зданиях, бесконтактную передачу продуктов, одежды, документов и другие меры, связанные с ограничением контактов, предложил заместитель гендиректора - научный руководитель ЦНИИПромзданий Виктор Гранев.

Кроме того, необходимо проработать вопрос о разделении пассажиропотоков за счет использования малой авиации и учесть эти меры при разработке сводов правил по проектированию аэропортов, отметила заместитель директора по науке "Промтрансниипроекта" Людмила Андреева. По ее словам, также нужно расширить применение информационных технологий в транспортном строительстве и внедрить электронный документооборот на этапах экспертизы разрабатываемых нормативно-технических документов.

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