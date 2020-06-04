Резидент ТОР будет застраивать микрорайон в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Застройщик вложит 34 млрд рублей в возведение нескольких жилых домов в микрорайоне в Хабаровске, реализовать проект инвестор планирует, используя механизмы территории опережающего развития (ТОР). Об этом сообщается на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Развитие микрорайона Ореховая Сопка в Хабаровском крае планируется активизировать с помощью режима ТОР. Там планируется застраивать около 1,5 млн кв. м жилья. В настоящий момент мы активно работаем с одним из застройщиков - ООО "СЗ Перспектива", который планирует реализовать проект "Вершины", - приводятся в сообщении слова генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова.

Проектом предусмотрено строительство в три очереди 25, 18, 13 и 9-этажных жилых домов общей площадью квартир около 470 тыс. кв. м. Площадь освоения территории, поделенной на кварталы Пихтовый, Кедровый и Маньчжурский, составляет 69 га. За семь лет в застройку вложат 34 млрд рублей, на нулевую стадию проект выйдет до конца года. "Режим ТОР помогает уменьшить затраты инвестора. Все это в конечном счете влияет на снижение стоимость жилья", - приводятся слова Петухова.

В новом жилищном комплексе построят детские сады, две школы, детскую поликлинику и коммерческие помещения площадью около 72 тыс. квадратных метров. Дворы будут благоустроены, озеленены и обеспечены площадками для отдыха.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) проанализирует динамику цен на квартиры при реализации программы "Дальневосточная ипотека" с учетом информации о повышении цен на жилье в регионах Дальнего Востока. В Минвостокразвития рассчитывают, что эти данные лягут в основание проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об обоснованности повышения цен застройщиками.

Строительство нового жилья на Дальнем Востоке стало наиболее актуальным после запуска в макрорегионе льготной ипотеки, которая позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Востребованность новой ипотечной программы привела к росту цен на недвижимость в ряде регионов ДФО. Эксперты, в том числе, связали его с недостаточными темпами жилищного строительства. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.