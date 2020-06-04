Группа "Тинькофф" арендовала премиальный бизнес-центр под штаб-квартиру в центре Москвы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Двелоперская компаниия AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение об аренде площади около 78 тыс. кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square у метро Белорусская в Москве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба девелопера.

"В среду, 3 июня, компания AFI Development и Группа Тинькофф, при участии консалтинговых компаний S.A. Ricci, Cushman & Wakefield Russia и Sawatzky Property Management, подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square по ул. Грузинский Вал", - говорится в сообщении с уточнением, что офисное здание класса А будет построено в первом полугодии 2022 года.

Отмечается, что в новой штаб-квартире Тинькофф в AFI Square смогут работать одновременно более 6 тыс. человек. В ней разместятся ключевые подразделения группы. Бизнес-центр компания арендовала целиком, уточнили в пресс-службе Cushman & Wakefield.

"Мы - технологическая компания, привыкшая к гибкой удаленной работе. Поэтому мы будем делать для себя не место для обязательной работы, а "место силы" - пространство для творчества, встреч команд, рабочего и личного общения, обмена опытом и идеями, обучения и развития, занятий спортом и отдыха", - приводятся в сообщении слова председателя правления Тинькофф Оливера Хьюза.

Сделка стала крупнейшей на российском рынке аренды офисов за всю его историю, прокомментировал управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов. "Продолжительные переговоры завершились успешным подписанием договора аренды на 77 839 кв. м, действие которого рассчитано на 12 лет", - приводит пресс-служба его слова.

Как рассказала ТАСС старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова, ставка аренды в сделке составила 33-35 тыс. рублей за кв. м в год (без учета НДС и расходов на эксплуатацию). "Это ближайшее по готовности здание такого объема. У Тинькофф есть не только собственность, но и дорогие офисы в аренде, быстрое решение относительно build-to-suit. Зачем премиальное место банку для консолидации всех подразделений - не совсем понятно", - прокомментировала ТАСС эксперт.

О бизнес-центре

Бизнес-центр AFI Square возводится компанией AFI Development на ул. Грузинский Вал, в 200 м от метро Белорусская. Его общая площадь составляет более 90 тыс. кв. м, и он будет рассчитан на 6,3 тыс. человек. Архитектуру делового центра разработало проектное бюро SPEECH.