Объем строительства частных домов вырос в Новой Москве почти в 1,5 раза

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Объем строительства частных жилых домов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы вырос за пять месяцев текущего года практически в полтора раза к аналогичному периоду 2019 года и составил 150 тыс. кв. м. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

"За пять месяцев <...> 150 тыс. кв. м индивидуального жилья построено и введено в эксплуатацию в ТиНАО <...> Это почти в полтора раза превышает показатель 2019 года за аналогичный период. В прошлом году за пять месяцев было введено 110 тыс. кв. м индивидуального жилья", - приводятся в сообщении слова главы департамента Владимира Жидкина.

Он отметил, что значительная часть территории ТиНАО с точки зрения индивидуального жилья пользуется большой популярностью и спросом. "Более половины площади Новой Москвы - это леса, одновременно тут активно развивается дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, что, безусловно, привлекает все больше людей", - сказал Жидкин.

По мнению главы департамента, в перспективе объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в ТиНАО "может достичь рубежа в 25%".