Мутко прогнозирует, что 80% сделок с ипотекой будет регистрироваться онлайн к концу года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Около 80% сделок с ипотекой в России к концу 2020 года может регистрироваться онлайн. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эфире на своей странице в Instagram.

"В начале апреля всего 8% сделок регистрировалось онлайн. Сейчас уже 40%, а к концу года может быть 80%", - сказал он.

Мутко добавил, что со своей стороны ДОМ.РФ организовал работу так, чтобы была возможность оперативно принимать решения в формате удаленной работы. По его словам, так сейчас работает около 80-90% сотрудников компании. При этом он отметил, что с открытием многофункциональных центров потребность в офлайн-сделках не исчезнет.

Как сообщали в Росреестре, в апреле в ведомство поступало в среднем 5,5 тыс. заявлений на регистрацию ипотеки в день, из которых около 40% - в электронном виде. Это в два раза превышает показатели нацпроекта "Жилье и городская среда", установленные на 2021 год.