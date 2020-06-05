Росреестр сообщил о подаче сведений по всем заявкам на поддержку многодетным по ипотеке

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Росреестр полностью предоставил сведения по заявкам на списание части долга ипотеки многодетным семьям, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба ведомства. При этом выявленное ранее нарушение сроков было связано с переходом на новую информационную систему.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил запрос главе Росреестра Олегу Скуфинскому, в котором говорится, что проблемы в системе Росреестра препятствуют выплате многодетным семьям 450 тыс. рублей на списание части долга по ипотеке. По данным сенатора, по состоянию на 1 июня более 2,5 тыс. многодетных семей не могли получить одобрение на господдержку из-за отсутствия сведений единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), из них по 1,5 тыс. заявок сроки предоставления сведений были нарушены.

"Необходимые сведения из ЕГРН по запросам ДОМ.РФ в отношении семей, о которых идет речь в письме, Росреестром предоставлены. Проведенный анализ показал, что в ряде случаев задержка в предоставлении сведений была связана с проведением работ по переносу смежных информационных систем на новый центр обработки данных", - сообщила пресс-служба Росреестра.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ДОМ.РФ, который является оператором программы, решения о выплате принимаются только в случае получения сведений из ЕГРН от Росреестра и из реестра записей актов гражданского состояния от ФНС. Таким образом можно подтвердить соответствие заявления ипотечного заемщика требованиям мер государственной поддержки.

При возникновении ситуаций, связанных с нарушением сроков или непредоставлением информации, специалисты осуществляют оперативное взаимодействие, подчеркнули в Росреестре. Руководитель ведомства Олег Скуфинский и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко 2 июня провели совещание, на котором обсудили способы повышения эффективности информационного взаимодействия в интересах заявителей.

При проблемах с получением сведений из ЕГРН гражданин может обратиться на горячую линию Росреестра или в территориальный орган своего региона, добавили в Росреестре.

Поддержка многодетных семей

По данным ДОМ.РФ, на сегодняшний день одобрено порядка 55 тыс. заявлений на получение выплат, то есть в отношении них подтверждено соответствие всем требованиям постановления. "Программа остается реальной поддержкой семей с тремя и более детьми в части улучшения жилищных условий и снижения нагрузки по ипотечному долгу. Порядка 4 тыс. семей после одобрения заявления полностью погасили ипотечный кредит", - отметили в пресс-службе госкомпании.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.