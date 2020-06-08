Миллион квадратных метров коммерческой недвижимости построят в Новой Москве в 2020 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Около 1 млн кв. м коммерческой недвижимости будет введено в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) по итогам 2020 года. Такой прогноз дали в понедельник в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

"Мы планируем до конца текущего года ввести в эксплуатацию в Новой Москве порядка 1 млн кв. м коммерческой недвижимости, это больше наших среднегодовых показателей", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Владимира Жидкина.

По его словам, с 2020 года, планка в 1 млн кв. м коммерческой недвижимости станет ежегодной нормой. "Во всяком случае, так будет в 2020-2022 годах, в дальнейшем, вероятно, эта цифра возрастет", - цитирует его пресс-служба.

По данным пресс-службы, за первые пять месяцев 2020 года в ТиНАО введено свыше 160 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Как отмечают в департаменте, строительство объектов коммерческой недвижимости является одной из составляющих принципа комплексного развития новых территорий, поскольку позволяет создавать дополнительные рабочие места и уменьшает маятниковую миграцию.