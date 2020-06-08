Росреестр назвал существенной мерой поддержки закон о продлении госаренды земли

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Закон, предусматривающий продление договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, станет существенной мерой поддержки бизнеса. При этом в законе исключена бюрократическая нагрузка, сообщил в понедельник руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого предусматривает продление для предпринимателей сроков действия договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, до трех лет.

"Этот закон с учетом текущей ситуации в экономике станет существенной мерой поддержки для бизнеса. Бюрократическая нагрузка исключена - достаточно одного заявления от арендатора. В течение 5 дней арендодатель рассматривает это заявление, и стороны заключают соглашение об увеличении срока действия договора аренды", - цитирует Скуфинского пресс-служба Росреестра.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнула, что право заключить дополнительное соглашение должно быть безусловным, независимо от того, был ли заключен договор аренды на торгах или нет, имелась ли задолженность по арендной плате - в такой ситуации арендодатель не сможет отказать в заключении подобного соглашения.

Потребовать продления договора арендатор земельного участка сможет до 1 марта 2021 года. Воспользоваться таким правом он сможет в случае, если договор аренды заключен до введения в регионе в 2020 году режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Срок, на который увеличивается действие договора аренды, определяется арендатором, но не может превышать срок действия предыдущего договора или три года.