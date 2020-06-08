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Росреестр назвал существенной мерой поддержки закон о продлении госаренды земли

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что право заключить дополнительное соглашение должно быть безусловным, независимо от того, был ли заключен договор аренды на торгах или нет, имелась ли задолженность по арендной плате

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Закон, предусматривающий продление договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, станет существенной мерой поддержки бизнеса. При этом в законе исключена бюрократическая нагрузка, сообщил в понедельник руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого предусматривает продление для предпринимателей сроков действия договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, до трех лет.

"Этот закон с учетом текущей ситуации в экономике станет существенной мерой поддержки для бизнеса. Бюрократическая нагрузка исключена - достаточно одного заявления от арендатора. В течение 5 дней арендодатель рассматривает это заявление, и стороны заключают соглашение об увеличении срока действия договора аренды", - цитирует Скуфинского пресс-служба Росреестра.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнула, что право заключить дополнительное соглашение должно быть безусловным, независимо от того, был ли заключен договор аренды на торгах или нет, имелась ли задолженность по арендной плате - в такой ситуации арендодатель не сможет отказать в заключении подобного соглашения.

Потребовать продления договора арендатор земельного участка сможет до 1 марта 2021 года. Воспользоваться таким правом он сможет в случае, если договор аренды заключен до введения в регионе в 2020 году режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Срок, на который увеличивается действие договора аренды, определяется арендатором, но не может превышать срок действия предыдущего договора или три года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаСкуфинский, Олег Александрович
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