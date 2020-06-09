Власти Москвы выделили около 13 млрд рублей на достройку двух долгостроев

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичные власти перевели на счет городского застройщика АО "Мосотделстрой №1" около 13 млрд рублей на достройку проблемных жилых комплексов "Царицыно" и "Терлецкий парк", сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"На счет городского застройщика АО "Мосотделстрой №1" переведены денежные средства в размере 12,7 млрд рублей для завершения строительства ЖК "Царицыно", в том числе корпуса 35, и ЖК "Терлецкий парк", - говорится в сообщении.

Финансирование завершения строительства обеспечено решением города приобрести акции застройщика, соответствующее распоряжение мэр Москвы Сергей Собянин подписал в мае 2020 года. Это не окончательные средства, которые застройщик получит для полного завершения объектов, отмечают в пресс-службе.

Договор на приобретение акций был подписан накануне, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. "Денежные средства застройщик получил на достройку первой и второй очередей ЖК "Царицыно": на подведение коммуникаций и оплату договоров с ресурсоснабжающими организациями, на приобретение с торгов и первоочередные мероприятия по корпусу 35. Также на обследование, проектно-изыскательские и первоочередные строительно-монтажные работы в ЖК "Терлецкий парк", - приводятся в сообщении ее слова.

Строительство ЖК "Царицыно" с 2006 года вела группа компаний "Настюша" с привлечением средств дольщиков, комплекс должны были сдать в эксплуатацию в 2012 году, но застройщик не исполнил обязательства перед гражданами. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, им стал "Мосотделстрой №1", который был одобрен Минстроем России летом 2018 года.

ЖК "Терлецкий парк" на 1 329 квартир считается одним из старейших долгостроев Москвы, его строительство началось в 2004 году. Квартир дожидаются 800 дольщиков. С апреля 2016 года застройщик АО "Глобинвестстрой" прекратил финансирование проекта.