В Москве за четыре года построят 11 зданий для центров социального обслуживания

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Еще 11 различных объектов социальной направленности планируется построить и открыть для москвичей до конца 2023 года. С 2010-го по 2020 год, было введено в эксплуатацию 10 таких объектов площадью 71 тыс. кв. м, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"С 2020 до конца 2023 года в столице планируется построить 11 зданий для различных социальных и реабилитационных учреждений общей площадью 25,5 тыс. кв. м. Это будут как отдельностоящие строения центров социального обслуживания, так и пристройки к различным пансионатам, восстановительные физкультурные комплексы и даже реабилитационно-образовательный центр", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Сейчас по всему городу развернута масштабная работа по реконструкции действующих и строительству новых социальных объектов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил строящееся здание центра социального обслуживания в районе Котловка. Сдача объекта запланирована на сентябрь 2020 года.