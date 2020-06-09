Доступность жилья в Мурманске повысят за счет программ расселения и создания нового района

ТАСС, 9 июня. Увеличить площадь доступного в Мурманске жилья планируется за счет программ расселения и строительства нового района. Первые дома в рамках этих проектов планируется сдать уже в следующем году, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

Во время программы один из жителей Мурманска обратился к вице-премьеру с вопросом, когда в городе начнут возводить новое жилье. Он пояснил, что весь жилой фонд в городе был построен еще в советское время, новостроек почти нет, за исключением домов для расселения аварийного жилья.

"У нас действительно в Мурманске ввод жилья на душу населения находится на последнем месте в стране. Андрей [Чибис, губернатор области] сейчас активно занимается этим вопросом. Первая программа, которую мы делаем - это расселение аварийного и ветхого жилья, и мы увеличили лимит на эту программу. Там уже три дома, я знаю, строится и будет сдано буквально уже в середине 2021 года", - сказал Хуснуллин.

По его словам, второй большой проект - строительство жилья в районе так называемого Больничного города. Вице-премьер отметил, что там уже подготовлена площадка. "Губернатор с застройщиками, с участием бюджета предлагает профинансировать сети, инженерную подготовку, дороги и начинать активно строить жилье. Я думаю, что уже в следующем году и в последующие года в Мурманске появится действительно новое жилье", - пояснил Хуснуллин.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис критиковал ситуацию в строительной отрасли региона. В частности, он заявлял о недопустимо низких объемах нового жилья, что является одной из причин оттока населения.