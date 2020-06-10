В Ростовской области увеличили норму площади жилья для детей-сирот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Ростовской области увеличили норму площади жилья, предназначенного для обеспечения детей-сирот при достижении ими совершеннолетия, с 25 до 33 кв. м. Соответствующее решение было принято в среду на заседании регионального парламента.

Минимальная норма площади жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлена в размере 33 кв. м на одного человека и 42 кв. м на семью из двух человек, если оба члена семьи имеют право на обеспечение жильем.

Как подчеркнули в заксобрании, в настоящий момент этот норматив размыт, от 25 до 33 кв. м для одиноко проживающих граждан и от 34 до 42 кв. м на семью из двух человек. Установление жесткого норматива (по верхней границе нормы) впредь не приведет к ущемлению прав молодых людей, особенно нуждающихся в поддержке государства.

Предусмотренные законом изменения вступают в силу с 2021 года.

По данным Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, на 1 февраля 2020 года 3 017 сирот включено в список граждан, подлежащих обеспечению жильем. При этом 940 из них достигли совершеннолетия, для 536 приобретение жилья уже профинансировано. В 2019 году в Ростовской области жилье получили 1 297 детей-сирот.