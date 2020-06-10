Российские операторы капремонта потеряли в апреле 1 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Собираемость взносов на капитальный ремонт в апреле 2020 года снизилась в среднем по России на 7% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. Об этом в среду сообщила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова на онлайн-конференции "ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения".

"По капитальному ремонту собираемость за апрель месяц просела на 7%, если в абсолютном выражении говорить, то это порядка миллиарда рублей. Я привожу цифры к собираемости прошлого года. Очень многие субъекты, к сожалению, отмечают, что в мае падение было еще больше", - сказала она.

По данным Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, 71% региональных операторов в апреле заметили ухудшение платежной дисциплины. Введенный мораторий на пени и штрафы по долгам за жилищно-коммунальные услуги, призванный оказать поддержку малоимущим гражданам, был, к сожалению, некорректно интерпретирован как отмена необходимости оплаты всех услуг ЖКХ, считают в АРОКР. Кроме того, в ассоциации отметили, что в шести субъектах (Москва, Московская область, Кировская область, Пензенская область, Ростовская область, Магаданская область) было принято решение о приостановке взносов за капитальный ремонт на три месяца.

Система региональных программ капремонта была запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.

О темпе работ

По данным ассоциации, в период нерабочих дней в регионах функционировал различный режим по проведению капитального ремонта: в 14 субъектах работы были приостановлены полностью, в 29 - частично, в остальных работы проводились в штатном режиме, но преимущественно работы внешнего контура (фасад, кровля).

Риски по исполнению краткосрочного плана на 2020 год из-за ограничительных мер имеют около 70% регионов России, сообщили ТАСС в ассоциации. В АРОКР рассказали, что, прежде всего, региональные операторы отмечают риски в части невыполнения работ по внутридомовым инженерным системам в текущем году. Это связано с ограничением доступа в квартиры собственников в период режима самоизоляции и с коротким периодом проведения таких работ до наступления отопительного сезона.