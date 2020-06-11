Власти Якутии заявили, что пандемия не замедлила темпы строительства жилья в регионе

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не замедлила темпы строительства жилья в Якутии, сообщил ТАСС и. о. первого заместителя председателя правительства региона Кирилл Бычков.

"Для поддержки строительной отрасли в условиях пандемии федеральным и региональным правительствами приняты важные стимулирующие решения - это льготная ипотека под 6,5% годовых на приобретение нового жилья, приобретение у застройщиков жилья в строящихся домах за счет программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и программы по обеспечению жильем детей-сирот. Все объекты строятся в плановом режиме в соответствии с установленными сроками, приостановки строительства из-за пандемии коронавирусной инфекции нет", - сказал Бычков.

Он отметил, что остается востребованной и программа "Дальневосточная ипотека". "В рамках программы объем выданных в качестве ипотечных кредитов средств достиг 8 млрд рублей. Это крупнейший показатель по Дальневосточному федеральному округу", - добавил Бычков.

Также в регионе достраиваются 38 объектов по договорам долевого участия. Как отметил Бычков, все объекты строятся согласно графикам, опасений по приостановлению строительства нет.

"Существует риск роста стоимости отделочных строительных материалов, материалов с импортными комплектующими и импортного оборудования из-за ослабления курса рубля, что в конечном счете может отразиться на себестоимости строительства жилья и социальных объектов в целом", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в регионе строятся 138 многоквартирных жилых домов общей площадью 941,2 тыс. кв. м. В текущем году оценка объемов ввода жилья на основании выданных разрешений на строительство составляет порядка 485 тыс. кв. м.

Поддержка отрасли

Ранее правительство РФ приняло целый ряд мер поддержки строительной отрасли в условиях сокращения спроса из-за распространения коронавируса. Так, в конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке.

Президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей. Кабмин также выделил дополнительно 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства. Вместе с этим Путин заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп не проданных квартир в новостройках.

Правительство также ввело ряд послаблений для застройщиков. В частности, до 1 января 2021 года запрещено включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будет начисляться неустойка за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участником долевого строительства.

Кадровый вопрос

Бычков также добавил, что потребность в кадрах в строительной отрасли Якутии сократили в три раза.

"В связи с закрытием границ потребность в рабочей силе составила более 3 тыс. человек. На сегодняшний день благодаря работе по привлечению местных кадров в строительную отрасль мы в значительной степени восполнили нехватку трудовых ресурсов в стройотрасли. Кроме этого, дополнительно на работу в летний сезон - с мая по сентябрь - работой обеспечено 100 бойцов из студенческих строительных отрядов. Еще 92 студента ожидают подписания своих трудовых контрактов в июле. В результате общую потребность в рабочей силе мы сократили до 971 человека", - сказал Бычков.

Также идет подготовка кадров для строительной отрасли. Как отметил Бычков, в пяти профессиональных образовательных организациях в регионе переобучены более 140 человек на квалификацию бетонщика, каменщика, штукатура, монтажника и специалиста по благоустройству.

"Строительным организациям, участвующим в реализации федеральных программ и национальных проектов, при условии, если они набирают кадры из местного населения через республиканские центры занятости, предусмотрены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций, транспортного налога на шесть месяцев и снижения до 5% ставки по упрощенной системе налогообложения", - добавил собеседник агентства.