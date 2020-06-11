Количество засоров канализации выросло из-за неправильной утилизации масок и перчаток

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Водоканалы зафиксировали рост числа засоров канализации из-за неправильной утилизации медицинских масок и перчаток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора водоснабжения и водоотведения "Российские коммунальные системы" в четверг.

"Водоканалы "Российских коммунальных систем" отмечают новую причину засоров в период режима самоизоляции - медицинские маски и перчатки, попадающие в унитаз, все чаще становятся причиной выхода канализации из строя. В апреле - мае количество засоров увеличилось на 9%", - отметили в компании.

Например, в Благовещенске в начале июне зафиксировали 22 вызова аварийной бригады по засорам за одни сутки. Это число стало рекордным, так как в среднем службы принимают ежедневно восемь вызовов. В "Российских коммунальных системах" напомнили, что через раковину и унитаз запрещено утилизировать медицинские маски, перчатки, бумагу, влажные салфетки, средства гигиены, подгузники, очистки продуктов, остатки еды, окурки и спички, тряпки и т.д.

"Российские коммунальные сети" являются одним из крупнейших операторов водоснабжения и водоотведения в России, компания работает в восьми регионах России - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия.