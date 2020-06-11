Ввод жилья в Тульской области в 2020 году планируют увеличить до 690 тыс. кв. м

ТУЛА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Тульской области рассчитывают в 2020 году увеличить ввод в эксплуатацию жилья до 690 тыс. кв. м, в том числе по нацпроекту "Жилье и городская среда", что на 40 тыс. кв. м больше показателей прошлого года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В режиме повышенной готовности строительная отрасль Тульской области не приостанавливала работу, в частности строительство жилья. Все застройщики соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, а также других федеральных и региональных ведомств. По данным Росстата, в 2019 году ввод жилья в регионе составил 650 тыс. кв. м. В 2020 году планируется ввести 690 тыс. кв. м жилья", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, в регионе 44 строительные компании возводят дома с привлечением средств участников долевого строительства, до 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 868 тыс. кв. м, в то время как плановый показатель национального проекта "Жилье и городская среда" на 2024 год составляет 1,055 млн кв. м.

Увеличение объемов строительства планируется в том числе за счет запуска проектов на площадках жилых комплексов "Пряничная слобода", "Кулик", "Суворовский", "Новая Тула". "За пять месяцев 2020 года получены разрешения на строительство многоквартирных домов на 152 тыс. кв. м, что на 12,5% больше, чем за первое полугодие 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в частности, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году.