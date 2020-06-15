В Фонде ЖКХ сообщили, что план расселения аварийного жилья в России на 2020 год выполнен

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ уже выполнил план 2020 года по расселению аварийного жилья. На 1 июня переселены 66,38 тыс. человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"В 2020 году планировалось переселить 54,6 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью 1 млн кв. м. Но за счет перевыполнения плана в 2019 году план текущего года по расселению аварийного жилья уже был выполнен", - сказали в пресс-службе.

Так, целевой показатель 2020 года по числу переселенных россиян на 1 июня выполнен на 122% (66,38 тыс. человек), а по расселенной площади - на 107% (1,07 млн кв. м аварийного жилья). Как уточнила пресс-служба, план текущего года перевыполнили 29 регионов.

Фонд ЖКХ намерен сохранить набранные темпы: в госкорпорации поставлена задача перевыполнить план 2020 года в полтора раза и расселить 1,5 млн кв. м непригодного жилого фонда по итогам текущего года. Всего с 2019 года переселено 74,58 тыс. человек из 1,22 млн кв. м аварийного жилья.

Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года планируется переселить 530,9 тыс. человек из 9,54 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. При этом, как ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, программу расселения аварийного жилья предлагается выполнить на год раньше.