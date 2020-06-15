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Путин предложил обсудить донастройку программы льготной ипотеки

Президент отметил, что в условиях пандемии было очень важно, чтобы люди не откладывали свои планы, в том числе и приобретение жилья, а напротив - получили здесь дополнительные возможности

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Власти РФ обсудят реализацию программы льготной ипотеки под 6,5% и вопрос о ее донастройке. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам главы государства, в условиях пандемии было очень важно, чтобы люди не откладывали свои планы, в том числе и такие насущные, как приобретение жилья, а напротив - получили здесь дополнительные возможности. "Поэтому мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить", - сказал Путин.

Он попросил доложить ему также о реализации других мер поддержки, "подробно рассказать, сколько граждан и предприятий воспользовались" ими. В частности, речь идет о социальных выплатах на детей, поддержке безработных и самозанятых. В числе востребованных мер президент назвал, в частности, безвозмездные субсидии на поддержку занятости в мае и июне, которые направляются предприятиям пострадавших отраслей.

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