Российские банки выдали 40 тыс. кредитов по льготной ипотеке под 6,5%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские банки выдали 40 тыс. кредитов в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Новую программу ипотеки с господдержкой запустили по поручению президента, она начала работать в конце апреля.

"За это время 170 тыс. заявок поступило в 53 банка, большинство одобрено. 40 тыс. кредитов уже получено - около 100 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

По его словам, деньги оживили стройку по всей стране, и льготная ипотека оказалась одной из самых эффективных мер поддержки. "Эта мера позволяет говорить, что мы в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" показатель по ипотеке в этом году точно перевыполним", - отметил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что правительство продолжает работать по усилению мер поддержки и готовит дополнительные предложения.

До 1 ноября 2020 года можно получить кредит по льготной ставке в 6,5%. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны.