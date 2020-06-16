На курильском острове Итуруп за два года получат новое жилье 200 семей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены к концу 2022 года построить в Курильском районе на острове Итуруп Большой Курильской гряды (Сахалинская область) новое жилье для 200 семей. Это значимый показатель для городского округа с небольшой численностью населения, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Работы ведутся по федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического развития Курильских островов. Основное ее финансирование проходит за счет областного бюджета.

"Планируется, что за три года, к концу 2022 года, квартиры в новых домах смогут получить 200 семей. Это несколько сот человек. Весомое количество для Курильского района", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, в ближайшее время в новые квартиры заселятся 39 семей в селе Рейдово на Итурупе. Там для местных жителей построили два монолитных железобетонных дома - раньше на острове таких жилых зданий не было. Еще одну новостройку сдадут в Рейдово в следующем году. Она рассчитана на 27 квартир. В городе Курильске строят четыре дома, планируется начать возведение жилья в селе Китовом.

"Конечно, мы не можем не радоваться таким преобразованиям, новым объектам у нас в районе. Благодаря федеральной программе и национальным проектам Курилы расцветают, в этом нет сомнений. Новые жилые дома для Итурупа - это большое событие для народа, многие люди ждали новых квартир полжизни", - прокомментировали ТАСС в администрации Курильского района.

Курильский район расположен на южнокурильском острове Итуруп. Он состоит из семи населенных пунктов, включая райцентр - город Курильск. В городском округе проживают около 6,5 тыс. человек. Больше на острове населения нет.

ФЦП

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Федеральная целевая программа предполагает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. На мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году будет потрачено 5,9 млрд рублей. Из них только 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальные - из областного.