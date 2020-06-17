В Пермском крае приступили к разработке единого информресурса о земле и недвижимости

ПЕРМЬ, 17 июня. /ТАСС/. Министерство информационного развития и связи (МИРС) Пермского края совместно с управлением Росреестра приступили к реализации федерального проекта по созданию единого информресурса о земле и недвижимости, определены три пилотные территории - Пермь, Пермский муниципальный район и Добрянский городской округ, чьи данные будут в него занесены, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МИРС.

Ранее Росреестр предложил провести эксперимент по созданию единого ресурса о земле и недвижимости на территории Краснодарского и Пермского краев, а также Иркутской области с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

"Базой для создания единого информационного ресурса о земле и недвижимости предлагается сделать сведения единой электронной картографической основы (ЕЭКО), федерального фонда пространственных данных (ФФПД), единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и фонда данных государственной кадастровой оценки (ФДГКО). Сейчас Минсвязи совместно с Управлением Росреестра по Пермскому краю проводят работу по анализу данных в существующих региональных и федеральных системах", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Новый ресурс будет содержать информацию о недвижимости, стоящей на кадастровом учете, неиспользуемых и высвобождающихся земельных участках, землях сельхозназначения, лесов, охранных зон, водных объектов, рекреационных ресурсов. "Основная цель проекта по созданию единого информационного ресурса пространственных данных о земле и недвижимости - повысить достоверность, качество и полноту сведений об объектах недвижимости и территориях, что позволит упростить процедуру поиска, подбора и предоставления земельных участков и объектов недвижимости гражданам и организациям", - отмечают в ведомстве.

Росреестр предложил провести эксперимент по созданию единого ресурса о земле и недвижимости, пояснив, что разрозненность информации приводит к тому, что земли и объекты недвижимости используются неэффективно, а данные о пустующих землях, которые можно было бы вовлечь в хозяйственный оборот, ограничены. При этом сбор и многократный ввод одних и тех же данных в разных ресурсах приводят к неэффективному расходованию бюджетных средств. В такой ситуации также возникают риски при принятии управленческих решений, в том числе при реализации инвестиционных и социальных проектов. Кроме того, цифровые сервисы в настоящее время недостаточно распространены.