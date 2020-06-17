Минстрой допустил расширение перечня системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ может быть расширен, если компания соответствует необходимым требованиям для включения в этот список. Такое мнение высказал в среду министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на заседании Совета Федерации.

"То, что касается увеличения списка - он не закрыт. В случае, если компания соответствует требованиям, нужно направить заявку в Минстрой, и мы этот вопрос будем прорабатывать", - сказал министр.

Якушев напомнил, что на данный момент в перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ входят 76 организаций.

В конце апреля правительственная комиссия утвердила список из 54 системообразующих организаций в сфере строительства и 22 компаний в сфере ЖКХ. В перечень организаций в строительном секторе вошли компании, у которых объем строительства жилых и нежилых зданий в соответствии с действующими разрешениями на строительство - не менее 400 тыс. кв. м или выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год в размере не менее 10 млрд рублей. Совокупный объем строящихся объектов по действующим разрешениям на строительство у организаций, включенных в перечень, составляет 53,5 млн кв. м.