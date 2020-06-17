Генпрокурор назвал регионы с проблемными домами дольщиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Больше всего проблемных объектов в сфере долевого строительства жилья приходится на четыре региона, хотя в целом по стране число таких объектов остается значительным. Это отметил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"С учетом особой социальной значимости во взаимодействии с правоохранительными органами продолжалась работа по защите прав участников долевого строительства. Несмотря на принимаемые меры и определенные положительные сдвиги, ситуация в данной сфере непростая. Остается значительным количество проблемных домов", - отметил генпрокурор.

Больше всего их в Московской области, Краснодарском крае, Москве и в Новосибирской области, заметил Краснов. По его словам, он поручил прокурорам проанализировать эффективность ранее принятых мер реагирования с точки зрения их влияния на реальное устранение нарушений, выработать перечень необходимых действий по каждому долгострою.

"Вместе с тем, полагаю, что изменившееся в 2019 году законодательство позволит не только предотвратить появление новых обманутых участников долевого строительства, но и восстановить права уже пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан", - добавил он. Кроме того, под контролем прокуроров находятся вопросы соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при переселении граждан из аварийного жилья, проведении капитального ремонта жилых домов.