Минстрой разработал новую методику расчета цены жилья для выделения субсидий регионам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минстрой России разработал новую методику расчета цены квадратного метра, которая используется для предоставления регионам выплат на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. Новая методика отразит реальную рыночную стоимость, сообщил в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на правительственном часе в Совфеде.

"Мы пришли к выводу, что сумма первички и вторички, деленная на два, - это наиболее справедливая стоимость квадратного метра. Когда мы проверили все субъекты Российской Федерации, мы практический попали в рынок", - сказал Якушев.

Он добавил, что данная методика внесена в Минфин и Минэкономразвития, проводятся согласования. При этом сложность состоит в том, что применение новой методики приведет к различиям с утвержденными в национальном проекте "Жилье и городская среда" показателями по расселению аварийного фонда, отметил министр.

В свою очередь сенатор от Тувы Дина Оюн на правительственном часе сообщила, что стоимость квадратного метра, рассчитанная по ныне действующей методике Минстроя, ниже фактической в регионе примерно в полтора раза, что не позволяет привлекать инвесторов.

Средняя стоимость квадратного метра жилья рассчитывается раз в квартал. Этот показатель используют для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. Минстрой определяет среднюю рыночную стоимость кв. м жилья после анализа данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках за предыдущий период, стоимости строительства, данных мониторинга рыночной стоимости, а также с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития РФ.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальной себестоимости строительства. По его словам, занижение стоимости кв. м влияет на уровень ввода жилья.