В Думу внесли законопроект о выплатах реабилитированным жертвам репрессий на покупку жилья

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и Галина Хованская внесли в Госдуму законопроект о выплатах реабилитированным жертвам политических репрессий советского периода на приобретение или строительство жилья в местности, где они проживали. Текст документа в среду размещен в думской электронной базе данных.

"Гарантируется однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем по прежнему месту жительства путем предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения", - говорится в тексте.

Речь идет о праве реабилитированных лиц, утративших жилье из-за репрессий, получать жилье в тех населенных пунктах, где они проживали до применения к ним насильственных мер. "Это право распространяется также на членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении. При отсутствии документального подтверждения факт вынужденного переселения, связанного с репрессиями родственников, может устанавливаться судом", - уточняется в законопроекте.

По словам лидера "Справедливой России" Сергей Миронова, документ поможет решить проблемы 300 реабилитированных жертв политических репрессий, желающих вернуться на прежнее место жительства. "Как правило, это люди преклонного возраста, многие из них могут не дождаться заселения, если государство срочно не выделит деньги на покупку квартир. Нужно срочно принять поправки в законодательство и выделить деньги, чтобы люди смогли переехать на свое прежнее место жительства. Фракция "Справедливая Россия" предлагает выделять средства в течение одного года со дня подачи заявления на получение выплаты", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация инициативы потребует не более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. При этом часть расходных обязательств могут взять на себя субъекты РФ, считают справороссы.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ от 10 декабря 2019 года по жалобам жительницы Кировской области Алисы Мейсснер, Елизаветы Михайловой из Владимирской области и Евгении Шашевой из Республики Коми. КС указал, что федеральный законодатель должен урегулировать условия и очередность предоставления жертвам репрессий жилых помещений по прежнему месту жительства.