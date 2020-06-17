Правительство выделит заемные средства регионам, которые не смогут подготовиться к зиме

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит регионам заемные средства с учетом компенсации процентной ставки для подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

"Несмотря на все сложности, мы обязаны подготовиться к осенне-зимнему сезону <…> Тем регионам, которые не смогут по каким-то причинам собрать средства, мы предусматриваем возможность выделить дополнительное финансирование - это заемные средства с учетом компенсации процентной ставки для подготовки к осенне-зимнему периоду", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что со снятием режима самоизоляции платежная дисциплина по услугам ЖКХ намного улучшилась.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июня представил президенту РФ Владимиру Путину план восстановления экономики, который, в частности, предполагает субсидирование процентной ставки по кредитам организаций сферы ЖКХ и предоставление на эти цели государственных гарантий до 100 млрд рублей.