В РФ могут создать конкурс модернизации ЖКХ малых городов с призовым фондом до 5 млрд руб.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минстрой России разработал правила конкурса проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в малых городах, который планируется начать проводить с 2020 года. Призовой фонд может составить до 5 млрд рублей, следует из проекта постановления правительства, опубликованного в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Конкурс проектов модернизации ЖКХ в малых городах будет одной из мер комплексной государственной поддержки по замене коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа. Сегодня доля изношенных жилищно-коммунальных сетей в среднем по стране достигает почти 60%. Но если крупные города могут позволить себе дорогостоящий ремонт и строительство новой инфраструктуры, то для малых городов это крайне затруднительно. Конкурс поможет улучшить ситуацию и снизить аварийность в малых населенных пунктах, поскольку предполагает софинансирование за счет средств федерального бюджета", - сказал ТАСС заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

По итогам конкурса будет оказана финансовая поддержка для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60%. Предполагается, что конкурс среди проектов, реализуемых в 2021-2022 годах, пройдет в 2020 году. Победители первого тура должны быть объявлены не позднее 15 декабря 2020 года. В случае проведения второго тура его итоги должны быть подведены до 1 марта 2021 года.

Согласно проекту постановления, конкурс будет включать три номинации в зависимости от населения малых городов: до 20 тыс. человек, 20-50 тыс. и 50-100 тыс. человек. В первой номинации предполагается выбирать 10 победителей, во второй и третьей - по 15. Планируется, что размер финансовой поддержки составит 50 млн рублей для проекта из первой номинации, 100 млн рублей для второй и 200 млн рублей для третьей. Таким образом, общий призовой фонд может составить до 5 млрд рублей.

Конкурсная комиссия при выборе победителей будет оценивать, в частности, износ объекта коммунальной инфраструктуры до реализации проекта и планируемое сокращение износа после реконструкции, долю софинансирования и синхронизацию с другими мероприятиями нацпроектов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство разработало программу помощи малым городам, которая предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. Для реализации пяти пилотных проектов в 2020 году предусмотрено 1,5 млрд рублей. Пилотными городами стали: Орск (Оренбургская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край) и Белово (Кемеровская область).