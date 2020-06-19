Якушев: регуляторные послабления и поддержка ЖКХ войдут в нацплан по части строительства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Меры поддержки строительной отрасли в национальном плане восстановления экономики будут включать в себя регуляторные послабления и мероприятия по поддержке предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на онлайн-конференци ИД "Коммерсант" "Пути выхода из пандемии для девелоперов".

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту страны Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 трлн рублей. Президент поручил во второй половине месяца утвердить окончательные параметры плана.

"Там присутствуют много регуляторных мер, связанных со строительством. <…> Мы давно это обсуждали, говорили о том, что мешает строительству, застройщикам гораздо быстрее начинать вводить в оборот земельные участки", - сказал министр, уточнив, что сейчас идут консультации, документ дорабатывается, обсуждение выходит на финишную прямую.

Кроме того, он отметил, что в нацплане также предусмотрено много финансовых видов поддержки в строительной отрасли. "ЖКХ и стройка всегда идут рука об руку. Там предусматриваются еще ряд мероприятий по поддержке предприятий ЖКХ", - добавил Якушев.