ДОМ.РФ проведет аукционы по выкупу жилья в 10 регионах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания ДОМ.РФ начала прием заявок от застройщиков на проведение аукционов в десяти новых регионах. Общий лимит всех торгов составляет более 6,7 млрд рублей, следует из информации об аукционах, опубликованной на площадке "Сбербанк АСТ".

По данным "Сбербанк АСТ", в Республике Башкортостан объявлен самый большой лимит на выкуп жилья - более 1,6 млрд рублей. Также ДОМ.РФ может выкупить жилье в новостройках у девелоперов Новосибирской области - на 1,28 млрд рублей, в Ростовской области - на более 1,17 млрд рублей, в Тюменской области - на более 899 млн рублей, в Ставропольском крае - на более 512 млн рублей, в Ярославской области - на более 354 млн рублей, в Калужской области - на более 277 млн рублей, в Липецкой, Смоленской и Ульяновской областях - по 200 млн рублей.

Заявки от застройщиков принимаются до 6 июля. ДОМ.РФ рассмотрит их до 16 июля, сообщается на сайте "Сбербанк-АСТ". Согласно условиям программы, минимальный размер дисконта от начальной цены за квадратный метр выставленных на выкуп квартир составляет 15%.

Ранее был завершен прием заявок на выкуп жилья в двух пилотных регионах - Воронежской области и Красноярском крае. Всего из двух регионов на аукцион поступили четыре заявки.

Республика Башкортостан, Новосибирская и Ростовская области входят в топ-10 регионов России по количеству жилья, находящегося в стройке. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в субъектах возводится более 3,4 млн кв. м, почти 2,9 млн кв. м и более 2,4 млн кв. м соответственно. Наименьшее число жилья строится в Ульяновской области - 431 тыс. кв. м, в Смоленской области - 336 тыс. кв. м и в Липецкой области - 327 тыс. кв. м.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп не проданных квартир в новостройках. Эта мера призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса.