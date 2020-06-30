В Саратовской области восстановили права более 1 тыс. участников долевого строительства

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Права более тысячи участников долевого строительства восстановили в Саратовской области. Такое решение было принято Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщает во вторник пресс-служба вице-премьера.

"Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о восстановлении прав свыше тысячи участников долевого строительства в Саратовской области", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что речь идет о домах в ЖСК "Савельево" (бывший "Град-С"), ЖСК "Бриз" (бывший "Миал девелопмент"), ЖСК "Миргород" (бывший "Миал девелопмент"), ЖСК "Времена года" ("Геотехника-Фин"), ЖСК "Огни Саратова" (ЖСК "Рубин").

"Знаю, что пострадавшие от недобросовестных застройщиков граждане очень ждут от нас решения этой накопленной проблемы. Многие застройщики-банкроты бросили свои проекты 10 и даже 15 лет назад. Мне поступает много вопросов от дольщиков, и в социальных сетях в том числе, хочу сказать, что под моим руководством мы провели второй Наблюдательный совет за неделю, взяли очень высокий темп в рассмотрении домов и обязательно будем как можно более эффективно продолжать эту работу", - цитирует пресс-служба Хуснуллина.

Вместе с ранее принятыми решениями Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков уже определил способ восстановления прав свыше 19 тыс. дольщиков в стране.