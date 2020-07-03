Границу России с Монголией внесли в единый реестр недвижимости

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Росреестр внес сведения о российско-монгольской государственной границе на всем ее протяжении в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Наличие в ЕГРН сведений о государственной границе Российской Федерации имеет особое значение для поддержания международной стабильности и безопасности, развития добрососедских отношений и сотрудничества. Соответствующая информация востребована отраслями экономики, в том числе при создании и обновлении топографических карт и атласов", - говорится в сообщении.

Общая протяженность российско-монгольской границы составляет 3,5 тыс. км. Этот участок расположен на территории Тувы, Бурятии, Республики Алтай и Забайкальского края.

Российско-монгольская (ранее советско-монгольская) государственная граница установлена договорами между СССР и Монгольской Народной Республикой, подписанными в 1958 и 1976 годах. Прохождение границы было проверено двусторонней комиссией в 1987-2001 годах. Документы проверки границы утверждены решением правительства России.

Ранее Росреестр внес в единый государственный реестр недвижимости сведения об участках границы России с Латвией, Литвой и Польшей. Кроме того, кадастровая палата внесла в ЕГРН участок границы России с Китаем, который в Амурской области составил более 1,2 тыс. км, в Приморском крае — более 1 тыс. км, а также с Северной Кореей - протяженность границы составляет 39,8 км.