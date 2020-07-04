В Пензенской области работающие с пациентами с COVID-19 медики получили квартиры

ПЕНЗА, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил в субботу ключи от квартир десяти медикам, работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном интернет-портале правительства региона.

"Губернатором принято решение о выделении медикам 100 квартир. Десяти представителям лечебных учреждений города Пензы ключи от нового жилья вручены главой области лично на стадионе "Первомайский". Большинство из них работает в "красной зоне", спасая человеческие жизни, при этом ежедневно подвергая риску здоровье свое и своих близких", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония прошла на стадионе "Первомайский". Обращаясь к участникам, глава региона отметил важность работы представителей системы здравоохранения, особенно в период эпидемии. "Медицинские работники - это герои сегодняшнего времени. Президент России не раз это отмечал. И я хочу сказать слова большой благодарности, выразить признательность нашим врачам, медицинским сестрам, водителям скорой помощи - всем, кто работает в системе здравоохранения, спасает жизнь и здоровье людей", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

Всего для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Пензенской области привлечено свыше 3 тыс. врачей, сотрудников среднего и младшего звена, отмечается в сообщении.

В Пензенской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, всего зарегистрировано 5 268 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 4 910 человек, 46 - умерли, в том числе двое за последние сутки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11 млн человек, около 525 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 674 515 случаев заражения, выздоровели 446 879 человек, умерли 10 027. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.