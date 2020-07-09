Застройщик планирует начать строительство на месте киноцентра "Соловей" до конца августа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Строительство нового объекта на месте киноцентра "Соловей" планируется начать до конца августа, после завершения сноса старого здания и вывоза строительного мусора. Об этом сообщил ТАСС в четверг гендиректор АО "Специализированный застройщик "Киноцентр" Олег Сонин.

12 мая стройки столицы возобновили работу, которая была остановлена ранее в связи с ограничениями, принятыми в Москве для профилактики распространения коронавирусной инфекции. 13 мая Сонин сообщил ТАСС, что работы по сносу киноцентра выполнены на 80%.

"В связи с самоизоляцией работы были приостановлены, но сейчас мы уже завершаем снос, вывозим строительный мусор, правда, предстоит еще завершить работы в подземной части. Разрешение на снос у нас действует до конца августа. Задача непростая, так как для конструкции 80-х годов использовались и бетон, и камень, и металлы. В целом, хотим мобилизовать строительство к середине - концу августа", - сказал Сонин.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагалось 24 зала. Это был один из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы, он проработал 30 лет и стал одним из главных мест в Москве для показа авторского кино. В октябре 2018 года собственник здания - АО "Киноцентр" (с марта 2020 года - АО "Специализированный застройщик "Киноцентр") - получил разрешение на строительство гостиницы на месте киноцентра. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря прошлого года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса киноцентра.

28 ноября бенефициар киноцентра Вадим Меркин впервые публично заявил, что изначально приобрел здание для его последующего сноса, так как оно не соответствует требованиям пожарной безопасности. При этом он планирует возвести на его месте новое строение, в котором будут также расположены кинозалы.

Последний киносеанс в "Соловье" состоялся в воскресенье, 1 декабря. Жители и гости столицы посмотрели картину Чарли Чаплина "Великий диктатор" - фильм, который был показан на открытии большого зала кинотеатра 1 марта 1989 года. Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались 4 декабря прошлого года.