В Татарстане молодые семьи смогут получить жилье по социальной ипотеке

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Татарстана подписал постановление об утверждении порядка предоставления жилых помещений молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки. Об этом в субботу журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Молодые семьи смогут получить жилье по социальной ипотеке. Соответствующее постановление по поручению президента республики подписано кабинетом министров", - сказала она.

По словам Галимовой, Рустам Минниханов обратил внимание на важность системной поддержки молодежи, особенно в условиях непростой экономической ситуации. Благодаря этому решению улучшить жилищные условия смогут 6 тыс. молодых семей региона.

Мера коснется семей, состоящих в зарегистрированном браке, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в том числе имеющих на иждивении ребенка (детей), и неполных семей, состоящих из одного родителя, возраст которого также не превышает 35 лет, имеющего на иждивении ребенка (детей).

Нормативы общей площади жилых помещений, предоставляемых молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в системе социальной ипотеки составляют: для семьи из двух человек - 42 кв. м, для семьи из трех и более человек - по 18 кв. м на одного человека. Превышение норматива при предоставлении жилых помещений по установленной льготной цене в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишевском и Высогорском муниципальных районах не должно составлять более 20%.

Меры поддержки молодых семей в Татарстане

Как сообщили журналистам в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана, в числе основных условий для получения социальной ипотеки - проживание и работа в республике, а также необходимость в улучшении жилищных условий.

"Теперь, помимо бюджетников, получить жилье по социальной ипотеке смогут молодые семьи, в которых супруги не обязательно работают в "бюджете". Это существенно расширяет круг семей, которым мы сможем помочь," - цитирует пресс-служба министра по делам молодежи республики Дамира Фаттахова.

Как уточнили в министерстве, мера дополнит перечень механизмов господдержки молодых семей, которые уже действуют в регионе: возможность получения безвозмездной субсидии на приобретение нового или жилья на вторичном рынке, строительство дома, а также беспроцентного займа на приобретение жилья, строительство или достройку индивидуального дома в сельской местности.

Безвозмездная государственная субсидия до 35% от расчетной стоимости жилья предоставляется молодым (возраст составляет не старше 35 лет) семьям, ставшим участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан". Беспроцентную рассрочку до 60% от стоимости жилья на срок до 15 лет имеют право получить молодые семьи, вставшие на учет в возрасте до 30 лет, в рамках регионального закона "О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий".