"Известия": в Союзе потребителей РФ предложили установить срок службы жилых домов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Союз потребителей РФ направил письмо Минстрою с предложением разработать новый стандарт для утверждения метода оценки сроков службы жилых домов. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, союз предлагает сделать такой стандарт обязательным для применения на этапах экспертизы, утверждения проекта, а также приемки домов. После чего данные должны стать доступными для потребителей.

"Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу", - подчеркнул председатель союза Петр Шелищ.

В письме отмечается, что панельные дома хрущевской постройки (хрущевки) рассчитаны на 50 лет , при этом они не подлежат реконструкции. Срок службы кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки составляет 100 лет при условии проведения капитального ремонта в период 2015-2030 годов. Построенные до 1980 года панельные и блочные многоэтажки (9-16 этажей), прослужат без реконструкции 100 лет, после чего должны быть снесены. Панельные дома, возведенные до 1998 года, также не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070-2105 годах.

В Минстрое газете сообщили, что предложение союза на момент публикации статьи не поступало.

По мнению представителей строительной отрасли, новый стандарт может улучшить качество строительства бюджетных многоквартирных домов, однако это отразится на конечной стоимости для потребителя.