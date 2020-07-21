Минстрой отметил дефицит площадок для выгула домашних животных в шаговой доступности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Дефицит площадок для выгула домашних животных сформировался в российских дворах, особенно это было заметно в период действия ограничительных мер. Такое мнение высказал во вторник замглавы Минстроя, главный жилищный инспектор России Максим Егоров на онлайн-конференции РБК "Зеленые тренды в недвижимости: курс на спорт, отдых и здоровье".

"Появились новые тренды. Пошел очень большой такой посыл о том, что, если вы делаете сквер рядом с нашим домом, пожалуйста сделайте площадку для выгула собак. Потому что раньше люди могли уходить в большие парки. А когда во время пандемии было ограничено соответствующее движение, люди столкнулись с тем, что с собаками негде гулять", - сказал замминистра.

По словам Егорова, жители многоквартирных домов содержат большое количество домашних животных, это направление должно развиваться. При этом нужно разделять площадки, где люди отдыхают, занимаются спортом, и где они находятся с животными, отметил он.

Егоров также отметил, что жители говорят об озеленении дворовых территорий. "Люди хотят, чтобы их дворовые территории стали более зелеными, чтобы озеленение стало в шаговой доступности", - сказал замминистра.