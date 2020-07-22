Дума закрепила право военных на место в очереди на жилье при получении земельного участка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому выделение военнослужащим земельных участков не будет считаться основанием для снятия с очереди на получение жилья.

Жилищный кодекс РФ дополняется положением, в соответствии с которым не подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях не только граждане, имеющие трех и более детей, но и иные категории, определенные федеральным законом, указом президента РФ или законом субъекта Федерации. Кроме того, необходимые поправки вносятся в закон "О статусе военнослужащих".

Таким образом, из перечня оснований для снятия военнослужащих с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях исключается предоставление от органа госвласти или местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома.

Закон также предусматривает возможность восстановления таких военнослужащих, членов их семей, семей погибших военных на учете в качестве нуждающихся в жилье, если они были сняты с него после получения участка.