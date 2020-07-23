Исследование: треть компаний по всеми миру планируют частично отказаться от аренды офисов

ТАСС, 23 июля. Почти треть компаний (29%) из различных стран мира в будущем планируют освободить часть арендуемых помещений после пандемии коронавируса, говорится в исследовании банка HSBC.

"Более трети опрошенных (38%) планируют эффективнее использовать офисы и производственные площади, а 29% участников исследования хотят освободить часть занимаемых их организациями помещений", - отмечается в сообщении.

Как показал опрос, руководители компаний стали более открыты к предоставлению сотрудникам возможности работать удаленно - более двух третей (69%) считают, что гибкий график станет нормой.

Кроме того, треть опрошенных (34%) намерены сократить дальние командировки, еще две трети (61%) полагают, что совместная работа в режиме онлайн в течение следующих двух лет станет обычной практикой. Более половины представителей компаний (57%) уверены, что деловые онлайн-встречи останутся и после полного снятия карантинных ограничений.

В опросе приняли участие более 2,6 тыс. представителей компаний - от малых и средних предприятий до крупных корпораций из различных отраслей - из 14 стран мира (Канада, Мексика, США, Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Сингапур, Франция, Германия, Великобритания, ОАЭ). Исследование проводилось с 28 апреля по 12 мая.