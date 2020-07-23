Реализация стратегии развития Кисловодска до 2030 года потребует более 53 млрд рублей

КИСЛОВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Более 53 млрд рублей потребуется на все мероприятия из стратегии пространственного развития Кисловодска до 2030 года. Такие данные были представлены КБ "Стрелка" на пресс-конференции, посвященной презентации документа.

По данным КБ "Стрелка", которая занималась разработкой стратегии развития, на ее реализацию потребуется 53,6 млрд рублей, при этом на ключевые мероприятия проекта необходимо потратить 25,5 млрд рублей.

Работа над стратегией развития Кисловодска проводилась в течение девяти месяцев. Документ состоит из двух томов: мастер-плана развития Кисловодска до 2030 года и приоритетных проектов. По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, в разработке принимали участие более 80 специалистов, в том числе в области городов-курортов, развития территорий, пространственного развития, экономических аспектов. Также к работе привлекались итальянские и австрийские специалисты.

Также была запущена платформа чего-хочет-кисловодск.рф, которая позволила привлечь более 8 тыс. местных жителей. Директор проектов КБ "Стрелка" Семен Москалик отметил, что на платформе было предложено 550 идей по развитию города, многие из которых были учтены.

Стратегия развития Кисловодска предполагает создание объектов туристической и досуговой инфраструктуры, строительство жилья, школ, детских садов, а также развитие транспортной системы в городе. "Нам важно было сохранить историческое наследие этого места", - сказал Филиппов. Он выразил надежду, что стратегия в скором времени будет согласована на уровне Ставропольского края.

Кисловодск расположен в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Это один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат. В 2019 году в Кисловодске побывали 346 тыс. человек, что на 7,6% больше, чем в 2018 году. За последние три года турпоток увеличился на 13%.