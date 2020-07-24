Около 8 тыс. общественных пространств благоустраивают в России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству ведутся на территории 8 тыс. общественных пространств по всей России. Всего в текущем году планируется преобразить почти 12 тыс. объектов, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя России.

"Работы идут на 8 тысячах объектов по всей стране. Всего в 2020 году запланировано благоустроить 11 927 территорий", - говорится в сообщении.

По данным министерства, высокими темпами работы ведутся в Ставропольском крае, Калужской и Саратовской областях, а в Чечне они завершены. На заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию глава Минстроя Владимир Якушев поблагодарил регионы за то, что не остановили работы по благоустройству во время распространения коронавирусной инфекции.

"В 2020 году мы ждем успешной реализации всех 80 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Уже завершено три проекта: в городе Грайворон (Белгородская область), в подмосковной Верее и Буденновске (Ставропольский край)", - приводит пресс-служба слова министра.

До 1 сентября 2020 года региональным властям необходимо сформировать адресные перечни территорий на 2021 год, до 1 ноября 2020 года - заключить контракты на выполнение работ 2021 года.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года должно быть реализовано 31 тыс. мероприятий по благоустройству и 480 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.