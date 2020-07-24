Первые займы строительных СРО выданы в Ивановской и Белгородской областях

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Строительные саморегулируемые организации (СРО) в Ивановской и Белгородской областях выдали первые займы, сообщает пресс-служба Национального объединения строителей (Нострой) России. В общем из их компенсационных фондов выделено более 228 млн рублей.

"Первые 10 строительных компаний России получили займы из компенсационных фондов СРО на общую сумму 228,5 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Так, "Ивановское Объединение Строителей" выдало заем на 720 тыс. рублей компании "ДорПромСтрой". Кроме того, "Строители Белгородской области" выдали займы на 227,8 млн рублей девяти строительным компаниям - членам СРО. Заем в Ивановской области предоставлен через банк ВТБ под 2,25%, а в Белгородской области - под 0,1% годовых.

"Займы будут направлены на выплату заработной платы работникам, приобретение строительных материалов, конструкций и оборудования для выполнения строительными компаниями работ по контрактам на строительство социально значимых объектов Белгородской области", - сказал председатель правления ассоциации "СРО "Строители Белгородской области" Николай Калашников. Выданный заем строительной компании в Ивановской области также пойдет на выплату зарплат.

"В качестве антикризисной разработали меру, которая позволяет членам СРО брать займы из средств компенсационных фондов. Это принесет в экономику от 30 млрд рублей и поддержит строительные компании", - написал вице-премьер Марат Хуснуллин в официальном аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который разрешает саморегулируемым организациям в строительной сфере до 1 января 2021 года выдавать своим членам займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Согласно документу, объем выданных займов не может превышать 50% от объема средств компенсационных фондов СРО. Такая мера принята в качестве поддержки членов саморегулируемых организаций в условиях спада в экономике и распространения коронавируса.