Объем инвестиций в недвижимость во II квартале в России упал почти на 20%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость в России упал почти на 20% по итогам второго квартала 2020 года из-за коронавируса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Во II квартале объем вложений снизился на 19% по сравнению с показателем в аналогичном периоде 2019 года (до 47 млрд руб.), но по итогам первого полугодия 2020 года показал рост - также на 19% (112 млрд руб. против 94 млрд руб. в январе-июне прошлого года)", - говорится в материалах с пояснением, что динамика во II квартале обусловлена последствиями пандемии.

Уточняется, что наибольший объем инвестиций в России во II квартале был направлен в жилой сегмент и офисную недвижимость. Сегмент торговой недвижимости пострадал наиболее существенно, его доля составила всего 1% в объеме сделок.

В материалах также отмечается, что общий объем инвестиций в европейскую недвижимость во II квартале 2020 года упал на 39% - до €43 млрд в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года. "В первом полугодии 2020 года объем инвестиций в Европе составил €129 млрд, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2019 года (€127 млрд)", - добавляется в исследовании.