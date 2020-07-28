Росреестр не получал массовых жалоб на регистрацию ипотечных каникул

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Росреестр не получал массовых жалоб от заемщиков на проблемы с внесением изменений в регистрационную запись об ипотеке при предоставлении кредитных каникул. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-служба ведомства, комментируя заявление Ассоциации российских банков об отказе Росреестра принимать зафиксированные банками устные требования заемщиков.

Принятые в законодательстве в апреле изменения разрешают заемщикам представлять банкам требования о кредитных каникулах устно по телефону, в том числе по причине необходимости соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Банки в свою очередь фиксируют эти требования в письменном виде на бумаге и после этого обязаны внести изменения в регистрационную запись об ипотеке или в закладную. Однако, как сообщила Ассоциация российских банков, Росреестр отказывается принимать зафиксированные банками устные требования заемщиков.

"До настоящего момента в центральный аппарат Росреестра массово не поступали обращения (жалобы) от заемщиков по данной проблематике. В ответ на письмо Ассоциации российских банков служба также намерена запросить конкретную информацию по прецедентам, на которые указано в письме, для того, чтобы детально разобраться в каждой ситуации и оказать возможную поддержку заявителям в рамках действующего законодательства", - сообщила пресс-служба Росреестра.

В ведомстве пояснили, что для внесения изменений в регистрационную запись об ипотеке необходимо представить: заявление кредитора по кредитному договору, требование заемщика о предоставлении льготного периода и уведомление кредитора о подтверждении льготного периода. Однако, согласно нормам закона об ипотеке, а также закона о государственной регистрации недвижимости, заявитель должен представлять в регистрирующий орган оригинал требования заемщика о предоставлении ему льготного периода или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, подчеркнули в Росреестре.

"Игнорирование государственным регистратором требований федерального закона является нарушением, которое, помимо прочего, влечет ответственность", - отметили в пресс-службе. При этом в Росреестре подчеркнули, что ведомство системно взаимодействует с кредитными организациями для повышения качества предоставления государственных услуг.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул. Заемщики могут обратиться к кредитору не позднее 30 сентября 2020 г. с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.